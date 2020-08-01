Абхазия сняла ограничения и открыла границу с Россией

С сегодняшнего дня, с 1 августа, Абхазия сняла все введенные из-за коронавируса ограничения и открыла границу с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Анкваб по итогам экстренного заседания координационного штаба по защите населения от коронавируса.

Он сообщил, что никаких справок об отрицательном результате теста на коронавирус не требуется.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 1 августа распоряжение об открытии границ с Абхазией. В документе отмечалось, что решение было принято после тщательного анализа санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, после которого свои заключения дали Роспотребнадзор и Минздрав России.

Ранее сообщалось, что ограничения на въезд в Абхазию были продлены до 4 августа. Исключения были сделаны только для дипломатов, аккредитованных в Абхазии, а также военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.