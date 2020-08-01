Опубликованы первые кадры с места смертельного ДТП на МКАДе
Ранее сообщалось о столкновении легкового автомобиля с уборочным комбайном.
© Видео: lanasn2306, Instagram © Фото: Скриншот, lanasn2306, Instagram
В Сети появились первые кадры с места ДТП на 98-м километре МКАДа.
Напомним, в субботу днем, 1 августа, в результате столкновения легкового автомобиля с уборочным комбайном погибли три человека.
Из-за инцидента движение на МКАД в районе Ярославского шоссе было полностью перекрыто. Из-за этого образовалась огромная пробка практически до Щелковского шоссе.
Ранее в МВД по Московской области сообщили, что на месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД.