Опубликованы первые кадры с места смертельного ДТП на МКАДе

В Сети появились первые кадры с места ДТП на 98-м километре МКАДа.

Напомним, в субботу днем, 1 августа, в результате столкновения легкового автомобиля с уборочным комбайном погибли три человека.

Из-за инцидента движение на МКАД в районе Ярославского шоссе было полностью перекрыто. Из-за этого образовалась огромная пробка практически до Щелковского шоссе.

Ранее в МВД по Московской области сообщили, что на месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД.