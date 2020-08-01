Трое погибших: на МКАДе автомобиль столкнулся с уборочным комбайном
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
На МКАДе легковой автомобиль столкнулся с уборочным комбайном. В результате аварии погибли три человека.
Как сообщили «Звезде» в МВД по Московской области, ДТП произошло около 13:45 (МСК).
«Произошло столкновение двух транспортных средств, 98-й километр МКАДа, внешняя сторона. Авария произошла около 13:45. В результате ДТП три трупа», - рассказали в ведомстве.
Также в МВД отметили, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Движение полностью перекрыто по двум полосам.