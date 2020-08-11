Посол Антонов рассказал, сколько граждан РФ удалось вывезти из США

Более 6,3 тысяч россиян были вывезены из США на родину за весь период пандемии коронавируса. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«За несколько месяцев напряженной работы нам удалось вывезти из США более 6,3 тысячи российских граждан», - проводит слова Антонова посольство РФ на своей странице в Facebook.

Дипломат добавил, что из США в Россию в общей сложности уже было отправлено 19 рейсов. В понедельник, 10 августа, в Москву из Лос-Анджелеса были доставлены домой 356 граждан России, в том числе 13 младенцев. Следующий вывозной рейс намечен на 16 августа из Нью-Йорка.

Ранее официальный представителей МИД РФ Мария Захарова отметила, что число россиян, желающих вернуться на родину из США, растет с каждым днем. Особенно ситуация изменилась после волны протестов и беспорядков, которая прокатилась по США.