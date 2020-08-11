В РФ могут увеличить пособия на детей для малоимущих семей

В России с 2021 года планируют увеличить пособия малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет. Минтруд сейчас готовит проект нормативного акта об изменении сумм выплат. Предполагается, что пособия могут вырасти с 5,5 тысяч рублей в среднем по стране до 11-12 тысяч рублей в месяц, пишут «Известия».

По информации Минтруда, в некоторых случаях ежемесячного пособия на детей, которое выплачивается сейчас, не хватает, чтобы вывести семью из бедности. Поэтому в ведомстве считают «целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году».

«Большую часть малоимущих семей составляют многодетные. Сегодня до половины из всех многодетных семей в России живут за чертой бедности. В первую очередь увеличение пособия будет подспорьем именно для них», - пояснил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи и детей Сергей Рыбальченко.

По его мнению, из-за кризиса, связанного с коронавирусом, число семей, нуждающихся в пособиях вырастет. Сейчас в России выплаты положены более чем 2 миллионам детей. На ежемесячную выплату сейчас могут рассчитывать те семьи, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума по региону.