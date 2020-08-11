Российские военные инженеры уничтожили пещеру террористов в сирийской Хаме

Сводный отряд сирийских саперов и российских военных инженеров проводит разминирование, а также поиск и уничтожение пещер на юго-востоке провинции Хама в САР, в которых террористы организовывали полевые штабы, госпитали и опорные пункты. Одну из таких пещер военнослужащие обнаружили недавно возле заброшенного населенного пункта, после чего уничтожили ее путем подрыва.

«Данная пещера была у них как схрон, как бомбоубежище, в то же время выполняла роль каких-то укрытий. В дневное время они здесь укрывались, в ночное - совершали вылазки и разведку», - объяснил командир российского инженерно-саперного взвода Андрей Захарков.

В провинции Хама боевики обосновались с самого начала войны в Сирии. В качестве укрытий они использовали пещеры, которые вручную выкапывали в мягкой горной породе рядом с населенными пунктами. Такие укрепления представляют собой систему подземных туннелей, которую невозможно обнаружить без спецсредств.

Внутри пещеры, обнаруженной российскими военными, можно было встретить следы пребывания боевиков: одежду, медикаменты. Использовавшие это укрытие террористы занимались нападением на мирных жителей с целью грабежей и захвата пленников.

«Чтобы такое не повторялось, пещеры, которые находятся, уничтожаются путем подрыва», - отметил Захарков.

Еще один важный этап работы российских военных саперов совместно с их сирийскими коллегами - разминирование территории. Во время войны на юго-востоке Хамы шли бои, после которых осталось множество неразорвавшихся боеприпасов. Также террористы, покинувшие этот регион, могли заминировать здания.

Сводный отряд российских военных инженеров и сирийских саперов работает в Хаме с середины июля. На территории провинции военнослужащими уже была проведена разведка более 120 километров дорог, обнаружено и уничтожено 11 фугасов, обезврежено 29 минных полей, установленных боевиками, а также проверены на предмет минной опасности 15 населенных пунктов и стоянок кочевого населения.

Также саперами было уничтожено 13 самодельных взрывных устройств и подорвано свыше трех десятков пещер, которые боевики использовали в качестве укрытий.