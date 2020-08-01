Россия открыла границу с Абхазией

С сегодняшнего дня Россия открыла границы с Абхазией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

«С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны – в Россию», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что решение было принято 31 июля во время заседания оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Решение было принято после тщательного анализа эпидемиологической обстановки в Абхазии, а также готовности к приему туристов. Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава РФ.

В оперштабе также сообщили, что продолжается прорабатываться вопрос по дальнейшему расширению списка стран, с которыми Россия сможет возобновить международное авиасообщение.