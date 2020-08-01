Дождались: куда отправились первые туристы из России после открытия границ

С 1 августа в России возобновилось международное авиасообщение. Правда, список стран, куда могут отправиться россияне весьма ограничен. Но это не останавливает любителей путешествовать.

«Море. Запланировано было еще в том году, что летим на море. Планировали в августе прошлого года», - пояснил турист Григорий Мартьянов.

До вылета первого рейса еще больше двух часов, а на стойках регистрации уже очереди. Люди сдают багаж и куда-то спешат. Одни признаются честно, что отправляются за покупками в duty-free, другие торопятся увидеть любимых людей.

Девушка по имени Камиль Родригес опасалась, что виза закончится, а границы не откроют. И она окажется вне закона. Университет закончила еще в начале лета и новость о первом рейсе в Лондон узнала от однокурсников.

«Я ждала около двух месяцев, как и все россияне. По факту, я хотела поехать в Бразилию, но сейчас нет рейсов туда, поэтому я решила отправиться в Лондон и там купить билет», - рассказала Камиль.

Первые три рейса вылетели из московского Шереметьево сегодня утром. Два - в Стамбул и один - в Лондон. Пассажиров турецкого направления легко отличить по шляпам и шортам. А вот в Британию, в основном, летят в деловых костюмах. Многие – работать.

Видимо от Британии туристов отпугивает перспектива просидеть две недели на карантине - обязательное условие для иностранцев. Возможно, отсюда и разница в ценах. Цена билетов на английские направления падает, а вот в Турцию дешевле 30 тысяч билет не найдешь.

«Вопрос в моменте. Спрос в течение часа может измениться. Несколько выше на зарубежные рейсы – рейсы открываются. За месяца два все придет в норму», - пояснил заместитель заведующего кафедрой «Менеджмент в индустрии гостеприимства» РАНХиГС при Президенте РФ Вадим Прасов.

Очередь за Абхазией, которую открыли только сегодня. Пока улететь за границу можно из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Отдознуть можно не только в Великобритании или Турции, но и в Танзании. Эксперты говорят, что в 2019 году в этой стране отдохнули шесть тысяч россиян. А в нынешней ситуации популярность нового направления имеет шансы вырасти.