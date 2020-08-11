Пластик и ртуть: Кусто рассказал об опасности употребления в пищу океанических рыб

Употребление в пищу океанских рыб может быть опасно для здоровья. Об этом рассказал внук Жака-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто. Свою точку зрения он аргументировал тем, что сейчас мировой океан сильно загрязнен пластиком.

«Пластик распадается на более мелкие частицы и рыба и другие океанские жители начинают воспринимать его, как еду. В итоге, мы обнаруживаем птиц и рыб, чьи желудки полны пластиком. Нас это тоже касается, потому что мы вылавливаем рыбу, набитую пластиком, и употребляем в пищу. Пластик токсичен и токсины, которые попадают в рыбу через пластик, передаются человеку», - приводит РИА Новости заявление специалиста.

Кроме того, по словам Кусто, в рыбе содержится много токсичных компонентов, в том числе ртуть, попадающая в океан из-за работы ТЭЦ, сжигающих уголь (ртуть содержится в угле и выделяется при его сгорании - прим. ред.).

«Большое количество ртути содержится в крупных рыбах, таких как тунец», - уточнил эколог.

Исследователь отметил, что он и его супруга не едят рыбу. Также Кусто сообщил, что, согласно подсчетам ученых, к 2050 году в океане рыбы будет меньше, чем пластика.