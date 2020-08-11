Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пластик и ртуть: Кусто рассказал об опасности употребления в пищу океанических рыб

Роман Захаров
05:02 11.08.2020
По словам эколога, из-за загрязнения мирового океана в рыбе может содержаться множество ядовитых компонентов.
Пластик и ртуть: Кусто рассказал об опасности употребления в пищу океанических рыб
© Фото: pixabay

Употребление в пищу океанских рыб может быть опасно для здоровья. Об этом рассказал внук Жака-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто. Свою точку зрения он аргументировал тем, что сейчас мировой океан сильно загрязнен пластиком.

«Пластик распадается на более мелкие частицы и рыба и другие океанские жители начинают воспринимать его, как еду. В итоге, мы обнаруживаем птиц и рыб, чьи желудки полны пластиком. Нас это тоже касается, потому что мы вылавливаем рыбу, набитую пластиком, и употребляем в пищу. Пластик токсичен и токсины, которые попадают в рыбу через пластик, передаются человеку», - приводит РИА Новости заявление специалиста.

Кроме того, по словам Кусто, в рыбе содержится много токсичных компонентов, в том числе ртуть, попадающая в океан из-за работы ТЭЦ, сжигающих уголь (ртуть содержится в угле и выделяется при его сгорании - прим. ред.).

«Большое количество ртути содержится в крупных рыбах, таких как тунец», - уточнил эколог.

Исследователь отметил, что он и его супруга не едят рыбу. Также Кусто сообщил, что, согласно подсчетам ученых, к 2050 году в океане рыбы будет меньше, чем пластика.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.08.2020, 01:18
Модуль «Наука» отправлен на Байконур
Дата11.08.2020, 05:00
Танкисты, мотострелки, артиллерия: на полигонах Поволжья и Сибири стартовали крупнейшие в 2020 году учения войск ЦВО
Дата10.08.2020, 03:44
В департаменте судейства РФС признали ошибку арбитра матча «Спартак» - «Сочи»
Дата09.08.2020, 14:40
Недюжинная сила или 450 килограмм на сантиметр: как проверялась на прочность резиновая обшивка «Князя Владимира»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:50 В стране и мире
Лавров взял под личный контроль вопрос с задержанными в Белоруссии журналистами из РФ
19:28 В стране и мире
Видео
«Выходит с водительского сиденья»: Добровинский показал видеоулику по делу Ефремова
17:33 В стране и мире
Правительство Ливана уходит в отставку
14:58 В стране и мире
Проблемы с сердцем: адвокат рассказал об ухудшении состояния здоровья Ефремова
13:29 Спорт
Видео
«Бездарный театр»: Мацуев оценил судейство в матче «Спартак» - «Сочи»
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Момент падения самолета под Калугой попал на видео
Врачи рассказали, что способно отнять у здорового человека 10 лет жизни
Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно»
Эксперт рассказал, чем могут быть опасны сайты знакомств
Сигналы на теле: доктор Комаровский рассказал о причинах появления рака кожи
Написано на лице: названы визуальные симптомы-предвестники диабета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.