В стране и мире В Госдепе одобрили высылку российских дипломатов из Словакии Тамара Астапенкова По мнению Морган Ортагус, Словакия предприняла меры по защите от угроз. © Фото: Globallookpress США приветствуют высылку российских дипломатов из Словакии. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус. «США приветствуют недавние меры, предпринятые Словакией, по защите от угроз, которые представляют для ее суверенитета иностранные злонамеренные субъекты», - написала Ортагус в своем Twitter. Ранее ряд западных СМИ сообщили о высылке из Словакии трех российских дипломатов. В МИД Словакии данную информацию подтвердили. Российское внешнеполитическое ведомство, комментируя сложившуюся ситуацию, пообещало дать зеркальный ответ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует