Главврач Коммунарки рассказал, как определить COVID-19 по звуку кашля

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, что за время работы с пациентами в в период эпидемии COVID-19 научился по звуку кашля определять коронавирус.

Специалист объяснил, что коронавирусный кашель не спутает от кашля при обычном респираторном вирусе.

«У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения», — подчеркнул Денис Проценко.

Помимо этого, главврач Коммунарки рассказал о своем отношении к награждению Звездой Героя России за особые заслуги. Специалист отметил, что не чувствует себя героем. Но награда важна для его родителей, пишет ТАСС.

«Они гордятся, и мне приятно. На 80% эта Звезда — их заслуга. Генетика, воспитание, образование», — подытожил врач.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал новый симптом коронавируса. По его словам, у основной части зараженных отмечаются высыпания на руках и животе.