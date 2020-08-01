Вдова рэпера Энди Картрайта не признала свою вину

Вдова украинского рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, обвиняемая в убийстве супруга, не признала свою вину. Об этом сообщили в субботу, 1 августа, в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Нет, не признаю», - заявила женщина, отвечая на вопрос судьи.

Также стало известно, что суд продлил срок задержания Марины Кохал на 72 часа. Ходатайство о продлении срока задержания заявили адвокаты обвиняемой для сбора необходимых документов.

Накануне СК РФ предъявил супруги погибшего музыканта обвинение в его убийстве. По данным следствия, в доме в центре Санкт-Петербурга в ходе ссоры, «внезапно возникшей на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу».

Тело расчлененного музыканто было обнаружено правоохранителями. Жена погибшего Энди Картрайта сообщила, что мж якобы скончался от передозировки наркотиков, и она решила избавиться от трупа.