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Эксперт рассказал о местах, где опасно расплачиваться банковской картой

Тамара Астапенкова
04:41 11.08.2020
Чтобы обезопасить себя от мошенников, следует завести отдельную карту для онлайн-покупок.
Эксперт рассказал о местах, где опасно расплачиваться банковской картой
© Фото: pixabay

Повсеместное распространение чиповых карт практически уничтожило индустрию скимминга (кражу данных карты с помощью считывающего устройства), поэтому расплачиваться банковской картой в последнее время не так рискованно, как раньше. Однако интернет до сих пор остается опасной областью, где данные банковских карт могут подвергнуться фишингу. Такое мнение высказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников. Такие сайты почти всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в интернете делает определение легитимности ресурса все более сложной задачей», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Сизов посоветовал, чтобы обезопасить себя от мошенников, следует завести отдельную карту для онлайн-покупок и держать на ней столько денег, сколько предполагаете потратить за один день. Также эксперт считает, что не стоит совершать крупные покупки в непроверенных местах или на сайтах с плохой репутацией. И не стоит сообщать свои персональные данные, даже если вам позвонили из магазина или банка, уточнил Сизов.

Ранее доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий МБИ Александр Щелканов посоветовал владельцам банковских карт в случае подозрительного звонка из банка или другой организации прервать беседу и перезвонить самому. Ни в коем случае никуда не переводить деньги, не сообщать свои персональные данные. Эксперт уточнил, что очень часто мошенники используют подмену телефона.

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