«Лучше туда не вмешиваться»: директор Малого театра прокомментировала уход Гармаша из «Современника»

Уход актера Сергея Гармаша из театра «Современник» сложно комментировать, потому что любой театр - это семья, каждый член которой имеет право на собственное мнение. Об этом «Звезде» заявила директор Малого театра Тамара Михайлова

«На самом деле, лучше никому и никогда не вмешиваться в театр. Каждый театр - это живой организм. Сколько творческих людей, столько и мнений. Поэтому я не знаю политики (руководителя театра "Современник" Виктора - прим. ред.) Рыжакова, и сказать, что я осуждаю или поддерживаю, не могу. Сергей (Гармаш - прим. ред.) - это тоже его право. Он имеет право работать в театре, имеет право не работать. Но, по всей видимости, у него другие планы», - сказала она.

Говоря о том, хотела бы она видеть Гармаша среди актеров Малого театра, Михайлова сообщила, что такие решения принимает не она, а художественный руководитель.

«Это не мое желание принимать актера, это желание худрука и его мнение, и его видение», - объяснила директор Малого театр.

Ранее стало известно, что Сергей Гармаш покидает «Современник», в котором играл с 1984 года. Сам актер объяснил уход из театра тем, что он не доволен политикой нового руководства.