В Минтруде рассказали, в каком случае работодатель может перевести сотрудника на удаленку

Работодатели могут перевести своих сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства труда.

«Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», - ответили в ведомстве на вопрос РИА Новости о возможности перехода на удаленную работу, если изначально это не было предусмотрено трудовым договором.

Как объяснили в министерстве, работодатель должен издать соответствующий приказ, в котором необходимо отобразить условия работы: время начала и окончания, продолжительность трудового дня и иные условия, в случае необходимости.

В связи с ограничениями из-за COVID-19 работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, однако в дальнейшем им придется оформить их в установленном порядке.

В Минтруде также отметили, что заработная плата при удаленной занятости в случае сохранения обязанностей, возложенных на сотрудника, должна оставаться без изменений.