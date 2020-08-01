В Крыму арестовали организатора поездки попавшего в смертельное ДТП автобуса

Киевский районный суд Симферополя до 31 августа арестовал организатора перевозки пассажиров в автобусе, который попал в ДТП с девятью погибшими на трассе «Таврида» 31 июля. Об этом сообщается на сайте суда.

«Избрать Д., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 августа 2020 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

В указанной статье наказание предусмотрено за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.

«Д. обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - добавили в суде.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 315CDI, направлявшийся из Краснодара в Севастополь, попал в аварию рано утром в пятницу в районе села Русаковка Белогорского района. Он столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, двигавшемся впереди в попутном направлении. По предварительным данным, водитель маршрутки уснул за рулем.

В результате ДТП водитель и шесть пассажиров погибли на месте, 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, двое из них впоследствии скончались.