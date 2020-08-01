Медики назвали фактор, повышающий риск смерти от коронавируса

Американские медики нашли фактор, который повышает риск летального исхода от коронавируса. Им оказался излишний вес.

В опубликованном в научном журнале Annals of Internal Medicine сказано, что чрезмерная доля жировой ткани приводит к иммунной активации организма и повышенному воспалению зараженных органов. Кроме того, пациенты с лишним весом чаще других имеют и иные, сопутствующие, заболевания. Также излишек жира может спровоцировать тромбоз мелких сосудов.

Свой вывод ученые сделали на основе анализов медкарт почти 2500 тысяч пациентов, которые в период вспышки коронавируса лечились в больницах Нью-Йорка.

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