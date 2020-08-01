Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией

Россия с 15 августа откроет авиасообщение со Швейцарией. Рейсы будут совершаться с периодичностью раз в неделю.

О возобновлении перелетов заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ.

«Оперативный штаб… принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва - Женева – Москва», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что мониторинг ситуации и работа над расширением списка стран, с которыми может быть открыто авиасообщение, продолжается.

Накануне стало известно, что с 1 августа РФ открывает границу с Абхазией. Кроме того, россиянам теперь доступны перелеты в Турцию, Великобританию и Танзанию.