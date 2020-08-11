Офицер Секретной службы США госпитализирован после стрельбы у Белого дома

Офицер и подозреваемый в стрельбе возле Белого дома мужчина госпитализированы после инцидента. Об этом говорится в сообщении Секретной службы США в Twitter.

В публикации отмечается, что во время ЧП ни комплекс Белого дома, ни кто-либо из защищаемых лиц в опасности не находились.

Ранее сообщалось, что во время пресс-конференции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа охрана внезапно увела его с мероприятия. Через несколько минут американский лидер вернулся к журналистам и сообщил, что причиной его ухода стала стрельба около Белого дома. Глава государства также рассказал, что сотрудникам Секретной службы удалось ранить виновника инцидента.