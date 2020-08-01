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«Бесконечный фантазийный процесс»: Захарова оценила повторное расследование Польшей катастрофы Ту-154 в Смоленске

Анна Касаткина
13:42 01.08.2020
Она посоветовала сомневающимся в причинах трагедии читать расшифровку переговоров польского борта.
«Бесконечный фантазийный процесс»: Захарова оценила повторное расследование Польшей катастрофы Ту-154 в Смоленске
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

В повторном расследовании авиакатастрофы Ту-154 в Смоленске реальность переплелась с вымыслом, а само оно стало «настоящей Йокнапатофой» современной Польши. Об этом заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что польская комиссия утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет заложили во время ремонта в России. Комиссия же работает под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича, отметила представитель дипломатического ведомства.

«Это "повторное расследование" с его "промежуточными результатами" стали настоящей Йокнапатофой (вымышленный округ на юге США, в котором разворачиваются события большинства произведений Уильяма Фолкнера – ред.) современной Польши. Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она также посоветовала сомневающимся читать расшифровку переговоров польского борта или даже послушать «если нервы действительно крепкие».

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился при заходе на посадку в Смоленске в 2010 году. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. Межгосударственный авиационный комитет и польская комиссия по расследованию происшествий государственной авиации ранее сделали заключение о причинах катастрофы. По их мнению, к ней привело ошибочное решение экипажа не заходить на второй круг. Второстепенными причинами назвали недостаточную подготовку пилотов и технические неисправности.

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