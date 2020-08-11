Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 20 миллионов. Об этом говорится в сообщении Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Согласно подсчетам университета на 2.47 мск 11 августа, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире достигло 20 001 019. Скончались, по сообщениям аналитиков учреждения, 733 103 заболевших. Выздоровели за все время пандемии - 12 200 847 пациентов.

В настоящий момент лидерство по числу заражений принадлежит США. Там коронавирусом заболели уже более 5 миллионов человек.