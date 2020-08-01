Росавиация не комментирует информацию о полном возобновлении авиасообщения

В Росавиации не комментируют сообщения о возобновлении международного авиасообщения с 11 августа. Ранее такая информация появилась в ряде СМИ.

Со ссылкой на источники издания утверждали, что открытие сообщения со всеми странами обсуждается, но окончательного решения еще не принято.

«Не комментируем», - сказали в ведомстве РИА Новости.

Регулярное авиасообщение с другими странами Россия прекратила 27 марта из-за пандемии нового типа коронавируса. С 1 августа россиянам стали доступны первые перелеты в Турцию, Великобританию и Танзанию.