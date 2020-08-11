Полицейские в США надели наручники на восьмилетнего ребенка во время задержания: видео

В США опубликовали видео жесткого обращения стражей порядка с восьмилетним школьником. На кадрах, которые в своем Twitter разместил американский юрист Бэн Крамп, видно, что полицейские обыскивают мальчика и надевают на него наручники. Все происходит в школе.

«Полицейские сочли целесообразным надеть на ребенка наручники и отправить его в тюрьму для взрослых. Мальчик был таким маленьким, что наручники упали с его запястий», - прокомментировал инцидент юрист.

Патрульных, как выяснилось, вызвала учительница, после того, как ребенок якобы ударил ее в ответ на замечание. Инцидент произошел еще в 2018 году, но запись действий правоохранителей появились только сейчас.