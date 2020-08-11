В стране и мире Байден назвал кандидата на пост вице-президента США Тамара Астапенкова Камала Харрис претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, но сняла свою кандидатуру, заявив о поддержке Байдена. © Фото: ТРК "Звезда" Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента США. «Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камалу Харрис в качестве своего напарника на выборах. Она является бесстрашным борцом за права “маленького человека” и одной из наиболее достойных государственных служащих страны», - написал Байден. Ранее Камала Харрис также претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Но единственная темнокожая женщина-сенатор не показала высоких результатов и за три месяца до старта официальных предварительных выборов сняла свою кандидатуру, заявив о поддержке Байдена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует