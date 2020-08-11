В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались еще 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Днем ранее сообщалось о 14 скончавшихся в столичных больницах пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов в Москве достигло 4 611 человек.

Во вторник впервые с апреля в России было выявлено менее пяти тысяч новых случаев инфицирования COVID-19. По данным оперштаба, 23 апреля количество выявленных зараженных составило 4 774 человека, 11 августа – 4 945 человек. После 23 апреля этот показатель не опускался ниже отметки пяти тысяч.