СМИ: сорвавший брифинг Трампа мужчина угрожал убить людей у Белого дома

Пресс-конференция Дональда Трампа была прервана в понедельник из-за мужчины, который угрожал убить людей в окрестностях Белого дома. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press.

По информации AP, 51-летний житель штата Мэриленд подошел к сотрудникам Секретной службы и сообщил им об имеющемся у него оружии. Он начал выкрикивать угрозы и двинулся в сторону одного из сотрудников, попутно доставая некий предмет. Офицер был вынужден выстрелить в мужчину.

Напомним, что Дональд Трамп в понедельник неожиданно для всех покинул пресс-конференцию в сопровождении охраны. Через несколько минут президент вернулся к журналистам и заявил, что причиной его ухода стала стрельба возле Белого дома.

На странице Секретной службы в Twitter сообщалось, что в ходе стрельбы были ранены офицер и подозреваемый. Оба были госпитализированы. Трамп поблагодарил сотрудников Секретной службы за оперативную и эффективную работу.