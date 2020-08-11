«Коллективное помешательство»: власти Канн прокомментировали информацию о стрельбе в городе

Власти французских Канн опровергают информацию о стрельбе в городе, которая появилась в социальных сетях.

«Паника толпы была вызвана слухами. Никакой стрельбы», - говорится в официальном аккаунте города в Twitter.

В сообщении также призвали жителей и гостей города не распространять ложную информацию.

Мэр Канн Давид Лиснар, в свою очередь, опираясь на данные от местной полиции, также заявил, что «нет ни стрельбы, ни забаррикадировавшегося злоумышленника».

«Произошло коллективное помешательство после того, как человек прокричал "Выстрелы!"», - объяснил градоначальник.

В ночь на вторник, 11 августа, в социальных сетях появились видеозаписи, снятые в Каннах, на которых запечатлено, как по улицам в окрестностях отеля Carlton в панике убегают люди. Часто ролики сопровождались комментариями о стрельбе в городе и призывами оставаться дома.