В стране и мире На Сахалине после шторма на берег выбросило тушу необычного существа Иван Линдеманн В длину «чудовище» достигает нескольких метров. © Фото: Инцидент Сахалин, "ВКонтакте" У берегов Сахалина обнаружили тушу необычного существа. Загадочного морского обитателя, как сообщили отдыхающие, выбросило на сушу после шторма. Фотографии животного опубликованы «ВКонтакте». По данным издания «Сахалин и Курилы», в длину «чудовище» достигает нескольких метров. © Инцидент Сахалин, "ВКонтакте" В том, что это за животное, сейчас разбираются ученые из филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Они уже выдвинули несколько теорий. По словам специалистов, это может быт плавун или клювокрыл. Они обычно обитают на глубине, и на берег их выкидывает нечасто. Ученые заявили, чтобы точно определить вид морского обитателя, необходимо обследовать тушу и взять пробы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует