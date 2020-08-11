Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7

Дональд Трамп хочет провести саммит G7 после президентских выборов и непременно пригласить Владимира Путина. Об этом американский глава государства заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Я непременно пригласил бы его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо», - заявил Трамп.

Президент США добавил, что будут приглашены лидеры стран, которые не входят в G7. Он также считает, что атмосфера будет гораздо лучше после ноябрьских президентских выборов, поэтому встречу лучше провести после них.

Ранее Трамп говорил о своем намерении перенести саммит G7 на сентябрь. По словам президента США, он намерен пригласить на встречу глав четырех государств, которые не входят в Группу семи – это Россия, Австралия, Индия и Южная Корея.