Первая «Таврия» отправилась из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону

Первый пассажирский поезд «Таврия» отправился из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе оператора пассажирских перевозок по Крымскому мосту «Гранд сервис экспресс».

Состав проследует до станции Разъезд 9 километр в Краснодарском крае, а далее разделится на два поезда, которые доставят своих пассажиров в Адлер и Ростов-на-Дону.

«Большая часть мест занята пассажирами. Основная часть пассажиров проследует до конечной станции Адлер. Протяженность маршрута составит 790 километров, время в пути составит 22 часа», - передает ТАСС слова представителя пресс-службы компании-перевозчика.

Новейший поезд состоит из двух купейных и 15 плацкартных вагонов. По маршруту следования с комфортом могут отправиться более 800 путешественников.

При этом, стоимость подобного вояжа в плацкарте составит от 1,4 тысячи рублей, в купейном - от 3 тысяч рублей за полный маршрут. Поезда будут курсировать с интервалом один раз в три дня.

Поезд сообщением Симферополь - Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская, а общее время в пути из Симферополя до станции Ростов-Главный составит 15 часов.