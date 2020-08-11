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Тайна Финского залива: исследователи РГО подняли со дна фрагменты старинного парусника

Павел Кутаренко
21:26 11.08.2020
Парусник перевозил европейские товары в Санкт-Петербург, включая сотни литров настоящего лондонского джина.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Новая экспедиция Русского географического общества отправилась в Финский залив, на дне которого исследователи изучают старинный голландский парусник, затонувший несколько столетий назад. Особый интерес вызывает груз, который перевозил корабль. Оказалось, в Санкт-Петербург, не исключено что к царскому столу, он должен был доставить сотни литров джина.

Балтийский ветер наполняет паруса «Надежды». За вековую историю шхуна меняла названия шесть раз. Построенная в Голландии, в годы Великой Отечественной войны шхуна ходила под нацистским флагом, а после, уже в Ленинграде, именно она стала первой участницей праздника выпускников «Алые паруса».

«Надежда» на месте работ специалистов Центра подводных исследований Русского Географического общества - у острова Мощный. Глубина в этом месте более 50 метров, а на дне покоится затонувший парусник.

Нашли его минеры Балтийского флота. Координаты передали исследователям из РГО и теперь они приступили к изучению судна. Деревянный парусник лежит на боку, без мачт, корпус корабля заполнен илом, но сохранился груз в трюмах. Тысячи бутылок разной формы, здесь же - большой кувшин, который удается поднять на поверхность.

«Здесь были четвертинки и половинки  апельсинов - сейчас только корки видно. Они до сих пор пахнут цитрусами», - восхищается подводный археолог Роман Прохоров.

Другие, поднятые со дна артефакты - тарелки с росписью и курительные трубки. Они позволяют исследователям предположить, что здесь затонул голландский парусник, который в начале 18-го века шел с заморскими товарами в Санкт-Петербург. Основной груз - бутылки с алкоголем, содержимое которых не выдержало 300-летнего пребывания под водой.

«Здесь написано Лондон, стоит пентаграмма, звезда, корона - по предварительным оценкам здесь был джин», - добавляет Прохоров.

Пока водолазы смогли обследовать только то, что лежит на открытой поверхности. Но даже эти артефакты уже можно считать крайне ценными находками. Еще более интересные вещи наверняка скрыты внутри корпуса парусника.

«Я думаю, мы будем запрашивать разрешения на разведку с выемкой грунта, с земляными работами. Потому что есть предположения, что очень много интересного связанного с историей корабля и вообще историей Петербурга того периода, все скрыто сейчас под слоем донных осадков», - констатирует исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Все поднятые артефакты станут основой коллекции, которой сможет позавидовать любой музей мира. Но впереди еще много сложнейшей работы.

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