Посол РФ в Белоруссии: всех задержанных российских журналистов освободят во вторник

Российские журналисты, которые были задержаны в Белоруссии, вышли на свободу или будут освобождены в ближайшее время. Такой прогноз дал посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

«Отпущен наш коллега Солопов Максим, Илья Питалев из РИА Новости. Мы сегодня знаем, что Дмитрий Калюжный, коллега Семена Пегова, уже несколько часов находится в России, также 2-2,5 часа назад в Смоленск прибыли наши коллеги, которые вчера были отпущены: Семен Пегов, Владислав Зиздок, Антон Старков, Дмитрий Лосенко», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Также, по словам Мезенцева, освобожден корреспондент Znak.com Никита Телиженко. В скором времени завершатся необходимые процедуры, после которых выйдут на свободу активисты «Открытой России» Артем Важенков и Игорь Рогов.

Посол сообщил, что другой информации о том, что кто-то из журналистов находится в отделении милиции, у него нет.