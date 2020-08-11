Россельхознадзор ограничил поставки мяса птицы из Болгарии

Ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Болгарии временно запрещен. Соответствующее заявление сделал Россельхознадзор. Поставки птицы прекращены с десятого августа, говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что ограничительные меры введены в связи с ухудшением на территории Болгарии эпизоотической обстановки по инфекции вирусом болезни Ньюкасла.

Ограничения коснулись не только мяса птицы, но и кормов, кормовых добавок растительного происхождения, оборудования для содержания и убоя птицы бывших в употреблении, сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что в рамках продовольственного эмбарго, страны Евросоюза не могут поставлять в Россию мясо и пищевые субпродукты домашней птицы. Исключения сделаны только для товаров, которые используются в приготовлении детского питания.