Самый разыскиваемый в Европе: в Испании арестовали скрывавшегося более 20 лет преступника

В городе Пунта-Умбрия, расположенном в испанской провинции Уэльва, арестовали одного из самых разыскиваемых преступников Европы, который скрывался от правосудия более 20 лет. Об этом сказано в коммюнике полиции.

«Арестованный бежал от властей Люксембурга в связи с деяниями, совершенными им в 1999 году», - приводят слова полиции РИА Новости.

Сообщается, что злоумышленник в возрасте 18 лет жестоко убил пожилую женщину при попытке ограбления. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он облил тело погибшей алкоголем и поджег.

Задержать убийцу удалось благодаря информации, которую полиции предоставил гражданин Испании. Выяснилось, что преступник жил в Пунта-Умбрии на протяжении нескольких лет.