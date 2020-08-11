Разметка, ОСАГО и ТО: какие новшества ждут водителей этой осенью

Этой осенью в силу вступают некоторые новшества для российских водителей. Невнятной отметкой или справкой о техосмотре скоро будет не обойтись, вводится фотофиксация машин на въезде и на выезде в пункте техосмотра. Расширится и коридор ОСАГО, а в ПТС будут вносить новые данные. Приятная новость для добросовестных водителей, им полагается скидка за безаварийную езду.

«Добросовестный водитель, нет штрафов и ДТП. Такая скидка будет хорошим подспорьем для любой семьи. Тысяча или две рублей, - это можно потратить на подарок ребенку», - считает опытный автомобилист Александр Загоскин.

Центробанк разрешил авто-страховщикам уменьшать стоимость ОСАГО тем, кто не нарушает правил и наоборот повышать цену - незаконопослушным водителям. Они будут платить в два раза больше. На стоимость теперь будет влиять не только безаварийная езда, но и наличие штрафов за грубые нарушения: проезд на красный цвет, нетрезвая езда, значительное превышение скорости. Для добросовестных наоборот - скидки. Для каждого водителя по всей стране рассчитают его индивидуальный тариф.

«В зависимости от того, как человек управляет автомобилем: часто совершает правонарушения и ездит на спортивном автомобиле, он получит выше тариф, а тот, кто на минивэне, у него есть семья и дети, он получат минимальный тариф. Они относятся к хорошей категории, меньше попадают в ДТП», - сказал исполнительный директор российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

До конца сентября купить ОСАГО еще можно без прохождения техосмотра. Временная отмена была связана с пандемией коронавируса, но потом все равно придется предъявить диагностическую карту. Для ее получения в скором будущем введут процедуру фотофиксации автомобиля в пункте техобслуживания.

Люксметр, курвиметр, ретрорефлектометр - в рамках нацпроекта ГИБДД получит почти четыре тысячи новых приборов для выявления технически неисправных автомобилей и контроля качества дорог. Это позволит прямо на месте проверять тормозные системы, протекторы шин и выхлопные газы, замерять светоотражаемость дорожных знаков.

Этим летом изменения коснулись и дорожной разметки. Первыми это ощутили жители столицы. В городских тоннелях стали исчезать сплошные линии, а с пешеходных дорожек - желтые полоски.

«Когда полностью залит переход, некоторым тяжело передвигаться, например мотоциклистам. Они раньше передвигались между линиями разметки, потому что при дожде разметка становится очень скользкой, можно упасть и получить травму», - объясняет руководитель экспертного центра по борьбе с пробками Александр Шумский.

Еще в Москве по-новому стали размечать парковки вдоль обочин. Вместо строгой разбивки на карманы простая пунктирная линия, что позволяет вместить большее число машин.

«Это сделано правильно, потому что ограничивать количество парковочных мест, устанавливая по усредненной длине, это не совсем правильно. Потому что возникает соблазн у некоторых структур оштрафовать водителя, который стоит не по разметке и нарушает ее требования», - уверен автоюрист Сергей Радько.

На самых оживленных улицах увеличили количество полос за счет их сужения. Это позволило прикрыть выезды островками безопасности, а также сделать по две полосы на съезд. Цель - уменьшить пробки и снизить аварийность. Вслед за Москвой эти изменения должны перенять другие крупные города - считают авторы реформ.