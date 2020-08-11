Число участников акции «Диктант Победы» может достигнуть миллиона

Организаторы «Диктанта Победы» поставили цель привлечь полмиллиона человек к участию в мероприятии, однако число участников может вырасти в два раза. Такое заявление сделал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн, отметив, что на это указывают темпы подготовки к акции.

«То, как идет сегодня работа и подготовка, вселяет в нас оптимизм. Поэтому мы надеемся, что число участников и онлайн, и офлайн приблизится к миллиону», - сказал Александр Хинштейн.

Ранее он сообщил, что в России на сегодняшний день зарегистрировано больше восьми тысяч площадок. В акции принимают участие МЧС, МВД, Минобороны и Росгвардия, а также Росатом, Роскосмос, РЖД и другие организации.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении, которое доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.