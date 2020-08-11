МИД: Белоруссия готова предоставить факты зарубежного вмешательства в ситуацию в стране

Белоруссия готова к диалогу с зарубежными партнерами и может предоставить убедительные факты о вмешательстве в ситуацию в стране из-за рубежа. Об этом заявил МИД республики.

«Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси», - сказано в сообщении.

Также во внешнеполитическом ведомстве страны призвали иностранных коллег учитывать все позиции.

«Информация точно будет более полной и профессиональной, если будет всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране», - отметили в белорусском МИД.

В министерстве добавили, что Белоруссии небезразлична реакция зарубежных государств на ход и выборы президента республики, которые прошли 9 августа.

Ранее главы МИД восьми европейских стран призвали власти Белоруссии пойти на диалог с оппозицией.

Напомним, что, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,09%.