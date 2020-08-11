Главы МИД восьми европейских стран призвали власти Белоруссии к диалогу с оппозицией

Министры иностранных дел Швеции, Норвегии, Литвы, Латвии, Финляндии, Эстонии, Дании и Исландии призвали власти Белоруссии вступить в диалог с оппозицией. Об этом сказано в заявлении финского МИД.

«Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия», - сказано в документе.

Также главы МИД призвали власти республики прекратить преследование своих политических оппонентов, освободить несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека.

«Мы очень обеспокоены сообщениями о телесных повреждениях, причиненных демонстрантам», - отмечается в заявлении.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 20 июля 1994 года, набрал 80,08% голосов избирателей. Второе место заняла Светлана Тихановская - 10,09%.

После выборов в нескольких городах Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. В МВД республики сообщили, что были задержаны 3 тысячи человек, около ста пострадали.