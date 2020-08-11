В Химках полыхает лыжная база
Огонь разгорелся на площади в 450 квадратных метров, существует угроза его перехода на соседние строения.
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Сильный пожар вспыхнул на территории лыжной базы в подмосковных Химках. Площадь возгорания составляет 450 квадратных метров, сообщает ТАСС. Сейчас огонь локализован.
На этот час существует угроза дальнейшего распространения огня и его перехода на соседние строения, отмечают спасатели. В настоящий момент о причинах возгорания ничего не сообщается, как и возможных погибших или пострадавших в результате ЧП.
На месте работают пожарные расчеты, выставлено оцепление. Дознаватели назовут причину пожара после завершения расследования.