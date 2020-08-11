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В Химках полыхает лыжная база

Ян Брацкий
19:49 11.08.2020
Огонь разгорелся на площади в 450 квадратных метров, существует угроза его перехода на соседние строения.
В Химках полыхает лыжная база
© Фото: alesia.sambulova, instagram

Сильный пожар вспыхнул на территории лыжной базы в подмосковных Химках. Площадь возгорания составляет 450 квадратных метров, сообщает ТАСС. Сейчас огонь локализован.

На этот час существует угроза дальнейшего распространения огня и его перехода на соседние строения, отмечают спасатели. В настоящий момент о причинах возгорания ничего не сообщается, как и возможных погибших или пострадавших в результате ЧП.

На месте работают пожарные расчеты, выставлено оцепление. Дознаватели назовут причину пожара после завершения расследования.

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