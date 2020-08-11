СК по Ленобласти опубликовал видео раскопок захоронения убитых нацистами мирных жителей

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области опубликовало видео раскопок захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в период Великой Отечественной войны.

Следователи извлекли скелетированные останки 11 человек и обнаружили их личные вещи, которые отправят на судебные медико-криминалистические экспертизы для того, чтобы установить возраст и пол погибших, а также причины смерти. По предварительной версии, погибшие - студенты одного из фабрично-заводских ученичеств.

Кроме того, по данному факту СК организовал доследственную проверку. Следователи и поисковые отряды изучают архивные и научно-исторические данные о совершенных в годы войны преступлениях против мирного населения.