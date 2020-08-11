СК начал проверку по факту обнаружения под Петербургом захоронения убитых нацистами мирных граждан
Следственными органами Ленинградской области организована доследственная проверка по факту обнаружения захоронения мирных граждан, которые погибли от рук нацистов во время Великой Отеественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении СК
«Следователями совместно с поисковым отрядом «Ягуар» в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области обнаружено место захоронения расстрелянных в годы Великой Отечественной войны, предположительно, студентов одного из фабрично-заводских ученичеств», - рассказала представитель СК.
Отмечается, что в ходе осмотра были извлечены скелетированные останки 11 человек. Кроме того, обнаружены фрагменты личных вещей и одежды.
«По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти», - отметили следователи.
Также сотрудники СК по региону и члены Консультативного совета изучают архивные и научно-исторические данные о совершенных в годы войны преступлениях против мирного населения. К данной работе привлечены поисковые отряды и 8 следственных групп.
Данная работа направлена на увековечивание памяти погибших в Великой Отечественной войне.