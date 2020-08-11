Первые в мире: как создавалась российская вакцина от COVID-19

Россия стала первой страной, где зарегистрирована вакцина от короновирусной инфекции, та самая, созданная совместно специалистами Минобороны и центром Гамалеи. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил Владимиру Путину на президентском совещании с правительством. Разработки антиковидного барьера ведутся в разных странах, но одобрена - то есть получила регистрационное удостоверение, только у нас.

Раствор для внутримышечного введения находится в двух пробирках красного и синего цветов. На них указаны дата выпуска, срок годности, условия хранения - не допускается хранение размороженного препарата.

«Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», - констатировал Владимир Путин.

Соблюдены все формальности, у вакцины даже появилось официальное название - «Спутник V». Аналогия с освоением космоса. В 1957-ом мы первые запустили туда «Простейший Спутник 1», в 2020-ом снова первыми разработали, создали и испытали лекарство от COVID-19.

«У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации», - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Клинические испытания прошли успешно, вакцина работает эффективно, а главное безопасно. Проверено на дочери президента. Владимир Путин почти никогда не говорит о своей семье, но сегодня выяснилось - в ней тоже нашлись добровольцы.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но потом сошла на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие», - поделился глава государства.

Инъекции две, конечно, потому и ампулы разные. Ставят с промежутком в три недели. Вакцинация бустерная - это когда второй укол усиливает действие первого. Разработка военных медиков Министерства обороны совместно с коллегами из Национального исследовательского центра имени Гамалеи. В прошлом у них уже был опыт сотрудничества и он оказался успешным.

«Именно в совместной работе с учреждением Минобороны, работая над вакциной против вируса Эболы в Африке, удалось доказать, что продолжительность иммунитета при таком использовании вакцины продолжается по крайней мере два года, а может и больше», - отметил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина от коронавируса создана по такому же принципу, а значит, защитный эффект будет сохраняться также не меньше двух лет. Ученые продолжат клинические исследования препарата - у него не должно оказаться побочных эффектов.

На этот раз к испытаниям привлекут несколько тысяч человек. Параллельно начнется производство вакцины. Сначала центром имени Гамалеи Минздрава России и компанией «Биннофарм». Затем список предприятий будет расширен.

«Конечно, можно ожидать определенных изменений в организме. Но с другой стороны, мы убедились в том, что эти изменения, они кратковременные и вреда никакого не причиняют, кроме того, что этот человек обезопасен», - сообщил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик Лео Бокеря.

Над созданием вакцины против коронавируса работают ученые многих стран мира. Продолжаются исследования и в России, так что в ближайшее время могут появиться новые препараты. Но к тому времени, если потребует ситуация, может начаться вакцинация.

«Очень надеемся, что в сентябре, в конце августа - в сентябре уже начнет появляться вакцина, первой категории для вакцинирования которой станут, как мы надеемся, медицинские работники», - заявила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Следом учителя - они ведь работают с детьми. Всего в России планируют охватить вакцинацией минимум 60 процентов населения и 75 процентов, если речь идет о группах риска.

«Мы должны быть благодарны тем, кто сделал этот первый шаг, очень важный: очень важный для нашей страны, вообще для всего мира. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск этого препарата, с тем чтобы все, кто хочет могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых», - сказал Владимир Путин.

Изобретение запатентовано, информацию о нем направили во Всемирную организацию здравоохранения, чтобы там в общий список вакцин включили и «Спутник V». Интерес к препарату проявляют в ряде зарубежных стран. Два президента - Филиппин и Сербии, Родриго Дутерте и Александр Вучич вызвались на себе испытать эффект российской вакцины от коронавирусной инфекции.