Лавров дал оценку действиям МИД Словакии после высылки российских дипломатов

Ситуация в Белоруссии сегодня стала одной из тем на переговорах глав внешнеполитических ведомств России и Германии. А еще Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили судьбу проекта «Северный поток-2». Оба дипломата уверены - он будет реализован в ближайшее время, не смотря на палки в колеса, которые ставит Вашингтон.

Прокомментировал глава российского внешнеполитического ведомства и ситуацию с высылкой наших дипломатов из Словакии. По его словам, заявления американских официальных лиц по этому поводу говорят о том, что США приложили к этому руку.

«Официальный представитель Госдепартамента, госпожа Ортагус выразила позитивную оценку решению словацких властей о высылке российских дипломатов. По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте выводы, кто может быть причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла в отношении трех российских дипломатов», - заявил Лавров.

Тем временем, объявленные персонами нон-грата сотрудники посольства сегодня возвращаются в Россию. Ранее МИД РФ предупредил словацких коллег о зеркальном ответе на их действия.