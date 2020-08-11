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В центре Минска начались задержания

Ян Брацкий
18:33 11.08.2020
Бойцы спецназа патрулируют центральные улицы и задерживают всех подозрительных людей.
В центре Минска начались задержания
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

В центре Минска начались новые задержания участников уличных акций протеста. Людей задерживают бойцы Внутренних войск, которые дежурят у станции метро «Пушкинская».

Они патрулируют центральные улицы и останавливают подозрительных людей, чаще всего это небольшие группы молодежи. Постепенно на улицах становится многолюдно, сообщают очевидцы. Пока большинство из пришедших просто наблюдают за происходящим. Бойцы пытаются не допустить больших скоплений людей в одном месте, сообщает РИА Новости.

О прибытии в Минск новых подразделений ОМОНа и Внутренних войск стало известно ранее. Пешие колонны правоохранителей проследовали в сторону площади Независимости, там же припаркованы автобусы спецназа.

В Белоруссии не утихают протесты. По данным пресс-службы МВД республики, всего были задержаны более двух тысяч митингующих, возбуждено несколько уголовных дел.

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