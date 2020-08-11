Опубликованы кадры с места аварии с участием Александра Ширвиндта

В городе Валдай Новгородской области произошло ДТП с участием художественного руководителя театра Сатиры Александра Ширвинда.

Фотографии произошедшего опубликованы в сети «ВКонтакте». Судя по ним, оба автомобиля получили незначительные повреждения.

© Виктор Семеников, "ВКонтакте"

Авария произошла на одном из перекрестков. Автомобиль под управлением актера не уступил легковой машине и врезался в нее.

Сообщается, что пассажирка легковушки получила травму руки и была госпитализирована. Сын Ширвиндта Михаил рассказал телеканалу «Звезда», что состояние его отца блистательное.