Опубликованы кадры с места аварии с участием Александра Ширвиндта
ДТП произошло на одном из перекрестков в городе Валдай. Автомобиль под управлением актера не уступил легковой машине и врезался в нее.
© Фото: Виктор Семеников, "ВКонтакте"
В городе Валдай Новгородской области произошло ДТП с участием художественного руководителя театра Сатиры Александра Ширвинда.
Фотографии произошедшего опубликованы в сети «ВКонтакте». Судя по ним, оба автомобиля получили незначительные повреждения.
Авария произошла на одном из перекрестков. Автомобиль под управлением актера не уступил легковой машине и врезался в нее.
Сообщается, что пассажирка легковушки получила травму руки и была госпитализирована. Сын Ширвиндта Михаил рассказал телеканалу «Звезда», что состояние его отца блистательное.