Грядет гроза: в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности

В Москве и Московской области в субботу, 1 августа, объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с грозой. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Желтый - погода потенциально опасна», - сказано в сообщении.

Согласно прогностической карте, гроза ожидается в столице и Подмосковье в период с 9.00 до 21.00.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на выходных в Москве ожидаются дожди и невысокая температура. По его словам, лето вернется в столицу с понедельника.