В центр Минска прибывают подразделения ОМОНа и Внутренних войск

Бойцы полицейского спецназа и Внутренних войск Белоруссии начали прибывать в центр Минска. Пешие колонны правоохранителей в полной боевой амуниции проследовали по проспекту Независимости в сторону центра, сообщает ТАСС.

Автомобильное движение в центре белорусской столицы не перекрывалось, однако на центральной площади уже выстроились автобусы спецподразделений.

Ранее в пресс-службе МВД Белоруссии сообщили о задержании более двух тысяч уличных демонстрантов. Противостояние сил правопорядка и несогласных с результатами президентских выборов длилось всю ночь.

Протестующие закидывали бойцов ОМОНа камнями и бутылками, пытались возводить баррикады из подручных средств, выкрикивали антиправительственные лозунги. Спецназ в ответ применили дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты и резиновые пули.