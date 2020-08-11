Авиакомпании изменили правила провоза ручной клади в Турцию

На авиарейсах в Турцию изменились правила провоза ручной клади, а некоторые перевозчики решили отказаться от питания на борту. Об этом россиян предупредили в АТОР, сообщает ТАСС.

Теперь, согласно правилам, которые опубликовали несколько российских авиакомпаний, на рейсах в Турцию и из этой страны нельзя пронести в салон самолета ручную кладь. Исключение делается для дамских сумочек, мужских портфелей, сумок для ноутбуков, детских сумок, а также сувениров из Duty Free. Остальные вещи пассажиры обязаны сдавать багаж. Дополнительная плата за это взиматься не будет.

Кроме того, в целях минимизации контактов бортпроводников с пассажирами некоторые авиакомпании решили отменить питание на борту. Пассажиры могут рассчитывать только на бутилированную воду.

Напомним, что регулярное авиасообщение России с другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии. С 1 августа возобновились перелеты из РФ в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа будет разрешено летать в Швейцарию.