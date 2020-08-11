Для Ефремова сохранятся условия домашнего ареста после госпитализации

Наложенные на актера Михаила Ефремова ограничения в судебном постановлении о домашнем аресте остаются в силе. Об этом заявили в правоохранительных органах. Никаких послаблений для подсудимого не предусмотрено, несмотря на его госпитализацию.

«Даже находясь в больнице, Ефремов продолжает находиться под домашним арестом. То есть на него распространяются все ограничения, наложенные судом. Сотрудники ФСИН могут его навещать, чтобы проверять соблюдение домашнего ареста, но дежурить при нем не обязаны», - цитирует РИА Новости слова своего источника в правоохранительных органах.

Сегодня Михаила Ефремова госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы прямо из зала Пресненского суда, где он почувствовал себя плохо. Адвокат фигуранта громкого уголовного дела о смертельном ДТП Эльман Пашаев заявил, что Ефремов плохо чувствовал себя с утра. Позже защитник безуспешно попытался попасть в больничную палату к своему подзащитному.

Врачи подозревают у Ефремова инсульт или предынфарктное состояние. Актер находится в тяжелом состоянии, дальнейшие заседания по делу отложены.

Михаил Ефремов является подозреваемым в ДТП со смертельным исходом. По версии следствия, 8 июня на Садовом кольце он выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. Ефремову грозит от пяти до 12 лет колонии.