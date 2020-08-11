На Тверскую область обрушился «снег» из насекомых. Видео в социальных сетях опубликовали очевидцы. На кадрах - рой из мотыльков-однодневок и поденок - крылатых насекомых с хвостиками и двумя парами тонких прозрачных крыльев.

«Лето, а у нас в Торжке снег, снег из насекомых. Все белым-бело, вижу такое впервые», - написал автор видео.

Отмечается, что данное природное явление происходит не чаще одного раза в год. Во время массового вылета происходит процесс оплодотворения. Затем поденки умирают, падают в воду и идут на корм рыбе.